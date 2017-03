OrigaMe Spring/Summer 2017

Wiosna to nowy początek, eksplozja energii, nieokiełznana aktywność i poszukiwanie przygód. Kiedy dni staną się dłuższe i bardziej słoneczne, najmłodsi zaczną eksplorować parki i place zabaw, a niekrępujące ruchów, naturalne tkaniny i kreatywne aplikacje stroje z najnowszej kolekcji OrigaMe będą temu sprzyjać.

Każdy młody awanturnik, ubrany w prostą koszulkę Long Sleeve, poczuje się świetnie. Jest to koszulka typu basic, doskonale pasująca do każdego stroju. Równie wygodne są tuniki, t-shirty, sportowe koszulki polo i niekrępujące ruchów alladynki.

Wiosenno-letnia kolekcja „OrigaMe” bazuje na włóknach organicznych. Dominującą tkaniną jest, tak lubiana przez skórę, bawełna, odporna na rozciąganie, dobrze wchłaniająca wodę, antyalergiczna, po prostu... cool. Swobodę stylu najmłodszych podkreślają unikalne aplikacje i printy, zaprojektowane i wykonane przez maybe4baby.

Nowością w ofercie są stroje w intensywnie groszkowym odcieniu. Innowacja kolorystyczna jest doskonałą odpowiedzią na wiosenny rozkwit przyrody, dodaje energii i inspiracji do zabaw.



Wszystkie produkty dostępne są w sklepie internetowym: https://maybe4baby.pl/pl/

Dodatkowe informacje:

Tomasz Bialik

AVATAR PR LTD

Tel.: +48 790 582 587

e-mail: avatar@avatar-pr.com

http://www.avatar-pr.com/

MAYBE4BABY – informacje o projekcie

Podstawą stylu maybe4baby jest niebanalny luz i wygoda, przypominająca nieskrępowane undergroundowe trendy. Wszystkie ubrania firmowane przez maybe4baby to autorskie projekty, szyte przez polskie krawcowe. W przeciwieństwie do masowo produkowanej odzieży, są w 100% oryginalne i niepowtarzalne, a przy tym odznaczają się starannym wykonaniem i wykończeniem oraz dopracowanym detalem. Zaletą mody dziecięcej, proponowanej przez maybe4baby, jest również dobra i adekwatna do jakości cena.

Oficjalna strona: https://maybe4baby.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/maybe4baby-431736436881947/